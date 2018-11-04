День народного единства: как отмечают праздник в России и не только

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. По всей стране сегодня - шествия, концерты, исторические реконструкции и выставки.

Народные песни и зажигательные танцы - одними из первых масштабно отмечать День народного единства сегодня начали в Хабаровске, передает "ТВ Центр". На площади перед хоккейным дворцом расположилась выставка декоративно-прикладного искусства. Даже за прилавками люди стоят в национальных костюмах.

На городской площади развернули полевую кухню, где после концерта, нагуляв аппетит, можно отведать настоящей солдатской каши.

В столице Приморья - Владивостоке - праздник решили отметить массовым забегом. Сейчас в Сети появляются видеоролики, которые снимают и выкладывают те, кто преодолел весь путь, от старта до финиша. И каждый - победитель, вне зависимости от результата. Ведь главное - участие.

А Москва в это воскресенье просыпалась под бодрые ритмы лезгинки. На Тверской площади - фестиваль, который объединил артистов из всех девяти федеральных округов и зрителей.

День народного единства - праздник молодой, впервые его отметили только в 2005 году, но уже популярный. Его учредили в память о событиях 1612-го года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. Памятник им установлен на Красной площади.

"Этот памятник в сердце Москвы напоминает о важности исторической даты - 4 ноября. Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником!", - поздравил россиян мэр Москвы Сергей Собянин.

В Северной столице этим утром открылся фестиваль народных промыслов и ремесел России. В концертном зале "Октябрьский" раскрашивают поделки под аккомпанемент балалаек. В экспозиции - знаменитая Русь-тройка, кукарское кружево, роспись городецкая и хохломская. Создать для себя памятный подарок в честь праздника может каждый.

День народного единства сегодня отмечают даже за пределами России. Песни и пляски даже на Манхэттене в Нью-Йорке. Среди небоскребов на Таймс-сквер веселье льется рекой. А в хороводе - не только наши соотечественники. В русских забавах охотно участвуют и сами американцы, местные жители и туристы. Которые теперь могут сами убедиться - Россия открытая и дружелюбная страна. И не только по праздникам.

Борис Иванин, Анна Морозова, Марина Глебова, Александр Званцев. "ТВ Центр".