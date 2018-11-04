ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День народного единства: как отмечают праздник в России и не только

11:39
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. По всей стране сегодня - шествия, концерты, исторические реконструкции и выставки.

Народные песни и зажигательные танцы - одними из первых масштабно отмечать День народного единства сегодня начали в Хабаровске, передает "ТВ Центр". На площади перед хоккейным дворцом расположилась выставка декоративно-прикладного искусства. Даже за прилавками люди стоят в национальных костюмах.

На городской площади развернули полевую кухню, где после концерта, нагуляв аппетит, можно отведать настоящей солдатской каши.

В столице Приморья - Владивостоке - праздник решили отметить массовым забегом. Сейчас в Сети появляются видеоролики, которые снимают и выкладывают те, кто преодолел весь путь, от старта до финиша. И каждый - победитель, вне зависимости от результата. Ведь главное - участие.

А Москва в это воскресенье просыпалась под бодрые ритмы лезгинки. На Тверской площади - фестиваль, который объединил артистов из всех девяти федеральных округов и зрителей.

День народного единства - праздник молодой, впервые его отметили только в 2005 году, но уже популярный. Его учредили в память о событиях 1612-го года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. Памятник им установлен на Красной площади.

"Этот памятник в сердце Москвы напоминает о важности исторической даты - 4 ноября. Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником!", - поздравил россиян мэр Москвы Сергей Собянин.

В Северной столице этим утром открылся фестиваль народных промыслов и ремесел России. В концертном зале "Октябрьский" раскрашивают поделки под аккомпанемент балалаек. В экспозиции - знаменитая Русь-тройка, кукарское кружево, роспись городецкая и хохломская. Создать для себя памятный подарок в честь праздника может каждый.

День народного единства сегодня отмечают даже за пределами России. Песни и пляски даже на Манхэттене в Нью-Йорке. Среди небоскребов на Таймс-сквер веселье льется рекой. А в хороводе - не только наши соотечественники. В русских забавах охотно участвуют и сами американцы, местные жители и туристы. Которые теперь могут сами убедиться - Россия открытая и дружелюбная страна. И не только по праздникам.

Борис Иванин, Анна Морозова, Марина Глебова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

Главное сегодня
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
День народного единства
День народного единства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение