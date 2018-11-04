Православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября, в День народного единства, православные отмечают праздник - день Казанской иконы Божией Матери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное божественное богослужение в Успенском соборе Москвы.

День народного единства совпадает с церковным праздником Казанской иконы Божией Матери - одного из самых почитаемых образов в православии, сообщает "ТВ Центр".

Утром патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Кремля. Торжественные службы проходят и в других храмах по всей стране. На молебны собирается множество прихожан, везде звучит колокольный перезвон. Ведь Казанская икона тесно связана с окончанием Смуты. Именно этот образ, как знамя, несли ополченцы, освобождавшие столицу Российского государства. Не раз обращались к чудотворному лику накануне сражений и одерживали победу над врагом.