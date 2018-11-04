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Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту

11:40
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту российский навигационный спутник "Глонасс-М". Он стал частью отечественной навигационной системы.

Ракета-носитель среднего класса "Союз - 2" успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Все системы отработали в штатном режиме, передает "ТВ Центр".

Согласно графику, разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту новый навигационный спутник "Глонасс-М". Аппарат уже приступил к работе и сейчас его вводят в единую базу воздушно-космических сил. Он стал частью отечественной навигационной системы Глонасс. Всего в ее орбитальную группировку входят около 30-ти спутников. Это второй пуск российской ракеты после крупной аварии на Байконуре. Тогда пилотируемый корабль не смог выйти на орбиту, а для спасения экипажа были задействованы аварийные системы.

Главное сегодня
Старт ракета-носителя "Союз - 2" с космодрома Плесецк
Старт ракета-носителя "Союз - 2" с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Военнослужащие на космодроме Плесецк
Военнослужащие на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Ракета-носитель "Союз - 2" на космодроме Плесецк
Старт ракета-носителя "Союз - 2" с космодрома Плесецк
Старт ракета-носителя "Союз - 2" с космодрома Плесецк
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