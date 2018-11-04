В Сирии построят площадки для трудоустройства малоимущих

Сирийские власти занялись трудоустройством родственников погибших военнослужащих, а также граждан, потерявших работу из-за войны. Для этого в Латакии возводятся специальные комплексы производственных и торговых помещений. Там уже этой зимой местные жители смогут открыть небольшие мастерские и магазины на льготных условиях.

Требования к отделочным работам высокие. Это первый, в Латакии комплекс, который власти строят специально для малоимущих, передает "ТВ Центр". На нижних этажах откроют 130 мастерских по ремонту холодильников, мотоциклов, автомобилей, производству пластиковых окон. На верхних – восемь цехов, где будут производить оливковое масло, трикотаж, нитки.

"На строительство этого комплекса, власти выделили 650 миллионов лир. Через год планируем открыть рядом ещё три. Общая стоимость проекта больше миллиарда", - поделился инженер Махер Альбиб.

"Из-за войны у нас очень много людей осталось без кормильцев. Этот проект поможет более 3000 тысячам жителям найти своё дело и начать зарабатывать", - рассказал мэр города Бхамра Али Алькузи.

Место для строительства выбирали по принципу плотности населения. В Бхамре и окрестных деревнях она едва ли не самая высокая в Латакии. Более 150 тысяч человек. Поэтому комплекс решили возвести так, чтобы людям не пришлось тратиться на дорогу. Вокруг пять поселков. Из любого пешком можно дойти за полчаса. Для крестьян, привыкших экономить на всем, это существенно. А поскольку объект не коммерческий, а социальный, предусмотрены и государственные льготы.

Родственников погибших на войне, которые будут здесь работать, от налогов освободят. Для остальных - плата чисто символическая. Пять тысяч лир в год, это примерно 650 рублей, в пересчете на российские деньги. Не придется платить за свет и воду. Эти расходы тоже берет на себя государство.

Территория будущего комплекса, займет 30 гектаров. Сейчас ее готовят под коммуникации. Завезли трубы. Грейдеры срезают лишний грунт и выравнивают полотно. Как только рабочие завершат основные работы, а тяжелую технику перегонят на место строительства следующих трех корпусов, дорогу покроют асфальтом.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.