Британцы сожгли 11-метрового Бориса Джонсона

В Великобритании прошла ежегодная ночь Гая Фокса, когда сжигают чучела скандальных личностей. В этот раз на костре оказался 11-метровый бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

Чучело, изображающее одного из самых ярых сторонников Brexit - Бориса Джонсона - сожгли в Великобритании. Там прошла традиционная ночь костров, сообщает "ТВ Центр".

Вот уже четверть века организаторы фестиваля выбирают среди политиков победителей в номинации скандальная знаменитость года. В этот раз лауреатом объявлен бывший глава Форин офиса Борис Джонсон.

11-ти метровую фигуру венчает велосипедный шлем. Одет картонный Джонсон в пиджак и гавайские шорты. В руках - торт с флагом Евросоюза, из которого экс-министр вытащил кусок с начинкой в виде британского знамени. Вместо обуви - красные двухэтажные автобусы, именно на них размещалась агитация во время референдума по Brexit.