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В Варшаве футбольные фанаты сорвали матч файер-шоу

12:18
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

В Варшаве пришлось прервать матч чемпионата Польши из-за файер-шоу, которое утроили футбольные фанаты. В один момент трибуны заволокло густым красно-белым дымом, началась паника.

В Варшаве футбольные фанаты сорвали матч Чемпионата Польши. Арбитрам пришлось остановить игру из-за сильного задымления, передает "ТВ Центр".

На одной из трибун болельщики устроили в начале игры настоящее пиротехническое шоу. Десятки людей зажгли фаеры красного и белого цветов. Из-за этого стадион заволокло густым дымом. На трибуне началась паника, о пострадавших пока не сообщается.  После перерыва судьи все-таки приняли решение возобновить матч. Он завершился победой хозяев - команды "Легия" - со счетом 4-0.

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Польские фанаты устроили дымовую завесу во время матча
Польские фанаты устроили дымовую завесу во время матча
Польские фанаты устроили дымовую завесу во время матча
Польские фанаты устроили дымовую завесу во время матча
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