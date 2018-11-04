В Варшаве футбольные фанаты сорвали матч файер-шоу

В Варшаве пришлось прервать матч чемпионата Польши из-за файер-шоу, которое утроили футбольные фанаты. В один момент трибуны заволокло густым красно-белым дымом, началась паника.

В Варшаве футбольные фанаты сорвали матч Чемпионата Польши. Арбитрам пришлось остановить игру из-за сильного задымления, передает "ТВ Центр".

На одной из трибун болельщики устроили в начале игры настоящее пиротехническое шоу. Десятки людей зажгли фаеры красного и белого цветов. Из-за этого стадион заволокло густым дымом. На трибуне началась паника, о пострадавших пока не сообщается. После перерыва судьи все-таки приняли решение возобновить матч. Он завершился победой хозяев - команды "Легия" - со счетом 4-0.