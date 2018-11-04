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Мелания Трамп обвинила СМИ в дискредитации президента США

11:58
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Первая леди США Мелания Трамп за несколько дней до выборов в Конгресс обвинила демократов и СМИ в намеренной диксредитации ее мужа – президента США Дональда Трампа.

Мелания Трамп неожиданно заступилась за мужа. Всегда сдержанная первая леди, предпочитающая оставаться в стороне от большой политики и поддерживать образ главной модницы США, обрушилась с резкой критикой на СМИ и демократов, передает "ТВ Центр".

Вслед за супругом первая леди обвинила их в распространении фейковых новостей. По словам Мелании, лживые публикации подрывают репутацию Дональда Трампа и создают видимость того, что у действующего президента нет общественной поддержки.

Этот поступок экспертов не удивил. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут уже во вторник. Голосование имеет огромное значение для политического будущего страны. Пока в обеих палатах американского парламента большинство у республиканцев. Но ситуация может измениться. А это грозит Трампу серьезными проблемами, вплоть до импичмента.

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