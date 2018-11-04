В Европе подсчитывают убытки от антироссийских санкций

Немецкие экономисты подсчитали, что на Германию приходится сорок процентов убытков, которые несут все европейские страны из-за антироссийских санкций. Потери от невыгодных Евросоюзу решений продолжают подсчитывать и в других странах.

"Земля уходит из-под ног" - так описала положение немецких компаний в России издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Виной всему - санкции. Уже сейчас экономика Германии теряет сотни миллионов евро каждый месяц, сообщает "ТВ Центр". Если так пойдет и дальше, уверены аналитики, это будут уже миллиарды. И азиатские партнеры своей выгоды здесь не упустят.

"Если немецким и американским компаниям будет все сложнее вести бизнес в России, их место будут постепенно занимать азиатские компании, особенно, китайские", - объяснил представитель российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Похожая экономическая ситуация и в других странах Еврозоны - Франции и Италии. Рекордно низкие показатели прироста ВВП и заметное снижение темпов роста экономики. Сильнее всего просели строительный сектор, легкая и тяжелая промышленность. Одна из главных причин такого спада - торговая война с заокеанским партнером. Еще летом Вашингтон ввел пошлины на алюминий и сталь из Европы. ЕС принял зеркальные меры, обложив налогами американские товары. И это при том, что почти половина объемов торговли европейских стран приходится на США.

"Рост экономики еврозоны в значительной степени зависит от экспорта, поэтому вопросы, связанные с торговыми войнами, влияют на уверенность компаний и инвесторов", - сообщил генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

Евросоюз испытывает не только внешние проблемы, но и внутренние. Великобритания готовится к Brexit - еще до конца не ясно, на каких условиях состоится развод. В Германии партия Ангелы Меркель теряет позиции в ключевых регионах — Баварии и Гессене. Италия продолжает копить госдолг - самый большой среди всех государств ЕС. Нервозности добавляет и миграционный вопрос. Целый ряд стран - Польша, Чехия, Австрия, Хорватия и Венгрия - отказываются принимать беженцев.

"Хотя, по мнению ООН, миграция — это непрерывный и положительный процесс, которому следует содействовать, в Венгрии ее считают процессом негативным и представляющим опасность как для нашей страны, так и для всей Европы", - заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Продолжать санкционную войну с Россией в таких условиях контрпродуктивно, заявил экс-президент Франции Николя Саркози. Еще раньше с критикой антироссийских санкций выступил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Пока же Европа продолжает балансировать на грани политических и экономических интересов. Но чем дальше, тем сложнее удержать равновесие.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".