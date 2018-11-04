Газоснабжение под Рязанью восстановят 4 ноября

Газовики планируют до конца воскресенья восстановить газоснабжение в районе села Унгор Рязанской области. Накануне там произошел прорыв магистрального газопровода.

Газоснабжение в Рязанской области после прорыва на газопроводе в районе села Унгор планируется восстановят 4 ноября, передает РИА Новости.

"Планируемое время восстановления газоснабжения потребителей - 10:00 4 ноября; завершения аварийно-восстановительных работ - 20:00 5 ноября", - сообщили в Минэнерго.

Вечером в субботу в Путятинском районе на 1857 километре газопровода "Средняя Азия - Центр III" произошел разрыв с последующим возгоранием. Факел пламени достигал 15 метров в высоту.