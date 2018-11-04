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В Красноярске самолет готовится к аварийной посадке из-за трещины в стекле

13:19
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Пассажирский самолет Boeing-737 готовится к вынужденной посадке в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле. На борту находятся 173 человека.

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании NordStar рейса Y7 515 Новосибирск – Санья (Китай) готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на лобовом стекле, сообщает ТАСС.

На данный момент самолет кружит над городом, вырабатывая топливо. 

На борту самолета находятся 166 пассажира и семь членов экипажа. После посадки пассажиров отправят резервным бортом, а поврежденный самолет осмотрят авиатехники.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку.

 

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
Трек самолета Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
Трек самолета Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
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