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Президент России возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

14:32
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу предводителям народного ополчения - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учрежден в память о событиях 1612-го года, когда Москву освободили от польских интервентов и Смутному времени был положен конец.

Днем к монументу предводителям народного ополчения - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - возложил цветы Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр". Вместе с президентом в церемонии приняли участие главы религиозных конфессий страны, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин побеседовал с религиозными деятелями, а также собравшимися на Красной площади представителями общественных и молодежных организаций. И поздравил их с праздником.

После возложения Владимир Путин и предстоятель Русской православной церкви отправились на выставку "Сокровища музеев России", где их встретил мэр Москвы Сергей Собянин. Экспозиция открылась в Манеже специально ко Дню народного единства. В центральном зале собраны несколько сотен уникальных экспонатов со всей страны. Поражает коллекция не только географией, но и временным охватом. От древних икон эпохи Рюриковичей - до работ русских мастеров XX века.

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Памятник Минину и Пожарскому в Москве
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
Главы реллигиозных конфесий России возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
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Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Сергей Собянин и Владимир Мединский на выставке "Сокровища музеев России"
Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Сергей Собянин и Владимир Мединский на выставке "Сокровища музеев России"
Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Сергей Собянин и Владимир Мединский на выставке "Сокровища музеев России"
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