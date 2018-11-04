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Путин вручил российские госнаграды иностранцам

15:08
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Президент России Владимир Путин по случаю Дня народного единства вручил на приеме в Кремле государственные награды иностранным гражданам.

В эти минуты Владимир Путин проводит в Большом Кремлевском дворце торжественный прием, передает "ТВ Центр". Свое выступление Президент начал с поздравления присутствующих и всех граждан России с Днем народного единства. С праздником, который знаменует собой верность Отечеству, готовность защищать и трудиться ради его процветания.

"Для России высокие идеалы патриотизма – особая, непобедимая сила духа. Важнейшая часть культуры. Стержень. Традиции всегда вдохновляли. Про выставку ("Сокровища музеев России" в Манеже – прим. ред.) Подчеркну особый смысл проекта - единство культурного пространства. Экспозиция с участием региональных музеев. Богаты талантами сыны и дочери России. Было немало рубежных этапов. Судьбу страны определяли мужество и сплоченность народа. Любовь к Отечеству, объединила. Восстановили власть и не позволили разрушить. Наши предки - завещали заботиться о России. Беречь мир и согласие в большой многонациональной семье", - сообщил Путин.

Глава государства вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации. А также государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира. Орденами дружбы награждены мэр столицы Хорватии Милан Бандич, глава ирландского благотворительного фонда помощи Дэби Диган, почетный консул России на Балеарских островах Себастьян Ройчи-Монсерат и другие.

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