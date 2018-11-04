Наводнение на Сицилии унесло жизни 10 человек

10 человек погибли в результате сильного наводнения на Сицилии, еще двое пропали без вести. На острове введен высший уровень метеопасности.

10 человек погибли в результате наводнения на Сицилии, сообщает "ТВ Центр". Еще двое пропали без вести. Мощные ливни обрушились на остров сегодня ночью.

Порывистый ветер и потоки воды вырывали с корнями деревья и переворачивали автомобили. Наиболее трагичная история разыгралась в городе Кастельдачча: вышедшая из берегов река полностью затопила виллу. Все девять членов семьи, включая годовалого малыша и трехлетнего ребенка, погибли. На острове введен высший уровень метеопасности, ущерб еще предстоит оценить.