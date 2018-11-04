Самолет с треснувшим стеклом благополучно сел в Красноярске

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании NordStar выработал топливо и совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново"

Пассажирский самолет Boeing-737 благополучно приземлился в аэропорту "Емельяново" в Красноярске, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет рейса 7 515 Новосибирск – Санья (Китай), на борту которого находились 173 человека, несколько часов вырабатывал топливо над Красноярском, чтобы совершить вынужденную посадку из-за треснувшего лобового стекла. По факту происшествия красноярская транспортная прокуратура начала проверку.

"Самолет приземлился в Красноярске. Посадка прошла в штатном режиме, данная ситуация не представляла опасности", - рассказали в аэропорту.

Пассажиры продолжат свой путь в Китай на резервном самолете.