Лукашенко: придется "что-то разместить в Польше" против военной базы США

Россия и Белоруссия будут вынуждены предпринять меры на появление в Польше американской военной базы. Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию вне рамок НАТО.

Минск и Москва не отставят без ответа возможное размещение американской базы на территории Польши, сообщает ТАСС.

"Я министру иностранных дел (Польши – прим. ред.) сказал - он выступал у нас в Минске - мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вне рамок НАТО.