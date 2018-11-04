ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко: придется "что-то разместить в Польше" против военной базы США

15:01
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Россия и Белоруссия будут вынуждены предпринять меры на появление в Польше американской военной базы. Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию вне рамок НАТО.

Минск и Москва не отставят без ответа возможное размещение американской базы на территории Польши, сообщает ТАСС.

"Я министру иностранных дел (Польши – прим. ред.) сказал - он выступал у нас в Минске - мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вне рамок НАТО.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение