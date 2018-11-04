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Маркон: Новая Каледония остается в составе Франции

15:46
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Жители Новой Каледонии высказались против отделения от Франции. Подсчет голосов пока продолжается, но перевес идет в сторону противников независимости. Решение местных жителей приветствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон привествовал решение жителей Новой Каледонии остаться в составе Пятой республики, передает "Интерфакс".

4 ноября в этой заморской территории Франции прошел референдум, на который вынесли вопрос о независимости архипелага. По предварительным данным, 57% избирателей хотят остаться в составе Франции, 43% хотят независимости. Подсчет голосов уже практически завершен.  

Как глава государства, я горд тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - заявил Макрон.

Новая Каледония находится в Тихом океане и является частью Франции с 1853 года.

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Президент Франции Эммануэль Макрон
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