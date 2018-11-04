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Бурятия и Забайкалье сменили федеральный округ

16:03
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство должно за три месяца привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

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