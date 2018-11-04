На Украине умерла облитая кислотой чиновница

Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой, умерла в одной из больниц Киева.

Чиновница Херсонского горсовета и гражданская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом неизвестные облили кислотой, скончалась в больнице, сообщает РИА Новости. Предварительно, причиной смерти стал обрыв тромба. Смерть Гандзюк прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он потребовал наказать напавших. 31 июля в Херсоне неизвестный облил активистку серной кислотой возле ее дома. Женщина получила ожги 35% поверхности тела. По данным следствия, на Гандзюк напали из-за ее профессиональной деятельности – активистка критиковала полицию, чиновников и "пророссийские силы". Полиция квалифицировала нападение на советницу мэра Херсона как заказное убийство