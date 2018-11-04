Врио губернатора Забайкалья объяснил переход региона в ДФО

Переход Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) позволит применять в регионе эффективные инструменты развития экономики и социальной сферы, которые работают только в дальневосточных регионах.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов прокомментировал решение президента Владимира Путина о переходе региона из Сибирского федерального округа в Дальневосточный, пишет РИА Новости.

"На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара", - сообщил врио главы региона.

Он отметил, что проблемы у Дальнего Востока и Забайкалья схожи.

"Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым "дальневосточным гектаром". Край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест", - подчеркнул Осипов.

Ранее Путин подписал указ о переходе Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).