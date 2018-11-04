СМИ: десятки тысяч вооруженных мигрантов намерены прорваться в ЕС

Свыше 20 тысяч вооруженных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки проникли в Боснию и Герцеговину и намерены в ближайшее время прорваться на территорию Европейского союза. Об этом пишут австрийские СМИ.

МВД Австрии предупредило об угрозе прорыва в ЕС более 20 тысяч вооруженных мигрантов, об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Беженцы из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко сосредоточились на боснийско-хорватской границе. Их главная цель – Германия и скандинавские страны. 95 процентов мигрантов составляют мужчины, большинство из них вооружены ножами.