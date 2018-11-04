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Экипаж арестованного в Мариуполе российского сухогруза оказался украинским

18:59
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Украина в ответ на российские санкции арестовала сухогруз Comet, большая часть команды которого - украинцы. Россиянин на борту только один - второй помощник капитана.

Экипаж арестованного в Мариуполе судна оказался преимущественно украинским, об этом пишет "Таймер".

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. В ответ украинская сторона арестовала российское судно, которое перевозило продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Издание сообщает, что из всего экипажа русским оказался только второй помощник капитана. Кроме того, само судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. А ответственность за перевозимый груз лежит на Бельгии.

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