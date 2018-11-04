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Опознаны 14 жертв авиакатастрофы в Индонезии

19:33
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

Следователи и судебные медики уже смогли опознать 14 жертв авиакатастрофы Lion Air в Индонезии. Всего на борту самолета находились 189 человек.

Следователи и судебные медики опознали 14 тел погибших в результате крушения Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии, сообщает РИА Новости.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял в понедельник рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

1 ноября водолазы подняли на поверхность бортовой самописец лайнера. Как оказалось, устройство сильно пострадало во время крушения - фактически черный ящик развалился на две части. Специалисты продолжают работу над извлечением находящейся внутри информации. Одновременно спасатели пытаются засечь сигналы речевого самописца.

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