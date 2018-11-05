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Санкции США против Ирана вступили в силу

10:12
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

В понедельник вступает в силу масштабный пакет антииранских санкций США. Вашингтон восстанавливает все ограничительные меры, которые ранее отменял в рамках ядерной сделки и вводит новые. В итоге в черный список попадают более тысяч иранских организаций. В самом Тегеране эти планы встретили массовыми акциями протеста, на улицах люди жгут американские флаги.

Вторая волна расширенных санкций США против Ирана 5 ноября вступила в силу. Свои действия глава Белого Дома объясняет тем, что Тегеран якобы не соблюдает условия соглашения по ядерной программе. А вот в самих США уже высказываются о том, что нынешняя администрация одержима желанием дестабилизировать Иран, хотя открыто о смене режима никто не говорит, передает РИА Новости.

Новые санкции затронут энергетический сектор, судостроение, грузоперевозки. Как ожидается, будут заблокированы и банковские платежи через американскую систему переводов SWIFT. В ЕС при этом открыто выступают против Вашингтона. Ограничения коснутся и европейских компаний, которые ведут бизнес в иранском нефтегазовом секторе. Брюссель уже объявил, что разрабатывает механизм обхода санкций.

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