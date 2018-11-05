Взорванное в Хаффе старинное здание суда реконструируют до конца года

На территории Сирии только за последние три месяца восстановили 250 образовательных и более 100 медицинских учреждений, отремонтировали около тысячи километров дорог. Это данные российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев. Особое внимание сейчас уделяется реконструкции памятников культуры, которые были разрушены боевиками во время войны.

Каменотёс в третьем поколении Ахмад еще прадедовским молотком ровняет бруски. Превращая куски породы в облицовочную плитку. Все должны быть одного размера, чтобы потом, как паззл, сложились в затейливый орнамент.

"Работа тяжелая, кропотливая, спешить нельзя, всё на глаз делаю, ошибаться тоже не могу, иначе будет некрасиво", - рассказал он "ТВ Центру".

Этими плитками украсят залы и комнаты похожего на небольшую султанскую резиденцию здания. Ему почти сто лет. Архитекторам и строителям пришлось изрядно потрудиться, чтобы поднять эту красоту из руин. Когда Хаффу захватили боевики, здание было разграблено сожжено, а потом взорвано. Восстановительные работы здесь продолжаются меньше года и уже завершены почти на 90 процентов.

Террористы удерживали город неделю. Дворец уничтожали с особым азартом. В нем находились городской суд, полицейский участок, отделы мэрии и архив. Несколько лет в центре Хаффы стояли руины.

Грунт в несколько слоев. Потом краска. Но так, чтобы сохранить на отреставрированных дверях и окнах узор дерева. Специально подбирали и наполнитель для раствора. Все черновые работы закончены. Осталось только вставить окна и подключиться к городским коммуникациям.

"Нам было очень важно сохранить стиль, мы даже попросили на потолки установить старые деревянные балки, которые были раньше, ведь это центр города, его лицо, я с детства помню, что это было самое красивое здание", - отметил мэр города Хаффа Раед Ибрагим.

Полностью закончить работы по восстановлению архитекторы планируют к Новому году. И уже в январе городской суд приступит к работе в новых залах и кабинетах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия.