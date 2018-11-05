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Медведев назвал главные проблемы мировой экономики

10:28
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Эффективное сотрудничество и долгосрочное партнёрство. Развитие российско-китайских отношений в понедельник обсуждает Дмитрий Медведев в ходе официального визита в Китай.

5 ноября премьер Дмитрий Медведев принял участие в первой китайской международной выставке импортных товаров. На ней представлено около трёх тысяч предприятий из 130 мировых стран, в том числе и десятки компаний из России, передает "ТВ Центр".

Во время выступления Медведев призвал наращивать объёмы кредитования между нашими странами в национальных валютах. Премьер подчеркнул - это позволит укрепить экономические отношения. Он также добавил, что международная импортная выставка станет мощным импульсом для развития бизнеса.

"Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза. В основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг", - заявил Медведев.

В ходе своего трёхдневного визита в Китай Дмитрий Медведев также примет участие в 23-ей встрече глав правительств России и КНР.

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