Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций

Этим утром вступил в силу масштабный пакет санкций США в отношении Ирана. Вашингтон не только восстановил все предыдущие экономические ограничения, которые ранее отменил в рамках ядерной сделки, но также ввёл новые. Деструктивные действия США решительно осудили в нашем МИД.

На улицах Тегерана жгут флаги США. Массовые протесты в Иране стали народным ответом на новые санкции, которые Вашингтон словно злой фокусник, ввел против Исламской республики с этого понедельника. Многотысячная толпа на митинге топчет американские звезды. Повсюду - транспаранты с карикатурами на Трампа, передает "ТВ Центр".

Новые ограничения касаются экспорта нефти. Они затрагивают более 600 физических и юридических лиц в самом Иране, а также сделки с иностранными компаниями - прежде всего, европейскими. Им Вашингтон, по сути, тоже ставит ультиматум - либо вы сотрудничаете с нами, либо с Исламской республикой. Некоторые уже сворачивают свой бизнес в Тегеране.

"Это самые жесткие санкции, которым Иран когда-либо подвергался. И мы еще посмотрим, что случится с Ираном, который плохо себя ведет, с Ираном, который еще до моего вступления в должность собирался захватить контроль над Ближним Востоком", - отметил Трамп.

Масштабные санкции в отношении Тегерана США начали вводить еще в августе - после того, как в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки. Причем, сделали это, несмотря на протест России и европейских стран, которые выступали в ней посредниками.

Сейчас экспорт сырой нефти из Ирана уменьшается более чем на миллион баррелей в день. Вместе с падением поставок черного золота и уходом из страны некоторых компаний стало заметным и снижение доходов населения. Часть жителей потеряли работу - в офисах идут сокращения. Товары на рынке пока не дорожают, но спрос уже упал.

Но официальный Тегеран полон решимости. Президент Хасан Роухани уже пообещал, что его страна продолжит торговлю нефтью, несмотря на санкции. А глава иранского парламента заявил, что американский лидер "слишком мал, чтобы поставить исламскую республику на колени".

Сам Вашингтон, несмотря на агрессивную риторику, противоречив в заявлениях. Некоторым странам США разрешили не соблюдать новые санкции, в их числе Япония, Индия и Южная Корея. Так же идут переговоры с Китаем, против которого Белый дом развернул торговую войну. Так что до полной экономической изоляции Ирана - даже при всех жестких ограничениях - похоже, далеко.

Борис Иванин, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".