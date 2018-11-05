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Число жертв наводнения в Италии выросло до 30 человек

11:44
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

В Италии растет число жертв разрушительных наводнений. В списке погибших уже 30 имён. В этот раз под ударом оказалась Сицилия. Происходящее там местные власти назвали катастрофой. Непогода обрушилась на остров внезапно, эвакуировать никого не успели. Проливные дожди сопровождались ураганным ветром и сходом оползней.

Сейчас вода спала, но во дворе всё напоминает о недавней трагедии. Перевернутая мебель, разрушенные перегородки и искореженные авто. В домике недалеко от Палермо семья Джордано отмечала день рожденья, когда внутрь хлынули потоки воды. В результате 9 человек погибли, в том числе дети. Еще троим - в тот момент они находились снаружи и успели забраться на дерево - удалось спастись. Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся, передает "ТВ Центр".

Еще два человека погибли в машине. Автомобиль буквально смыло в реку потоками воды. К утру понедельника число жертв стихии достигло 30. Поваленные деревья, разрушенные дороги. Многие населённые пункты до сих пор остаются отрезаны от внешнего мира. В регионе объявлен наивысший уровень погодной опасности.

Шторм обрушился на Италию еще в начале прошлой недели. Наряду с Сицилией, так же пострадали и северные регионы страны. Проливные дожди - сильнейшие за последние годы - спровоцировали здесь сход селей и оползней.  Десятки пришвартованных в портах яхт затонули. Пообщаться с жителями и оценить ущерб прилетел глава правительства Джузеппе Конте.

"Мы должны признать: то, что случилось за последнюю неделю, настоящая трагедия. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших. В ближайшее время мы объявим чрезвычайное положение там, где это необходимо, и выделим средства на оказание помощи пострадавшим", - сказал он.

Спасатели продолжают исследовать пострадавшие районы с воздуха и предпринимают все, чтобы не допустить новых жертв. Это наводнение уже назвали самым разрушительным за последние 8 лет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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