Власти Индонезии рассказали подробности крушения Boeing

Разбившийся у берегов Индонезии Boeing 737 разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом сообщил руководитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air, которое произошло в конце октября.

Глава индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно рассказал, что "непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой".

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", - приводит его слова ТАСС.

1 ноября водолазы подняли на поверхность бортовой самописец лайнера. Специалисты продолжают работу над извлечением находящейся внутри информации.