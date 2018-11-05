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Власти Индонезии рассказали подробности крушения Boeing

12:25
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Разбившийся у берегов Индонезии Boeing 737 разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом сообщил руководитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air, которое произошло в конце октября.

Глава индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно рассказал, что "непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой".

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", - приводит его слова ТАСС.

1 ноября водолазы подняли на поверхность бортовой самописец лайнера. Специалисты продолжают работу над извлечением находящейся внутри информации.

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