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Украинские военные собираются применить химвещества в Донбассе

13:11
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Украинские силовики в ближайшие дни готовятся применить химические вещества в Донбассе. Об этом сообщили в руководстве ДНР.

Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химвеществ в Донбассе. Она состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление народной милиции ДНР.

В ведомстве обратились к мировому сообществу, чтобы предотвратить преступления Киева.

1 ноября Петр Порошенко заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Киев привержен выполнению минских договоренностей по Донбассу.

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