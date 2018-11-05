Украинские военные собираются применить химвещества в Донбассе

Украинские силовики в ближайшие дни готовятся применить химические вещества в Донбассе. Об этом сообщили в руководстве ДНР.

Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химвеществ в Донбассе. Она состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление народной милиции ДНР.

В ведомстве обратились к мировому сообществу, чтобы предотвратить преступления Киева.

1 ноября Петр Порошенко заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Киев привержен выполнению минских договоренностей по Донбассу.