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Стал известен состав сборной России на матчи с Германией и Швецией

13:45
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Обнародован состав национальной команды для подготовки к контрольному матчу с Германией и встрече Лиги наций со Швецией.

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) появился список из 26 игроков, которые тренерским штабом сборной во главе со Станиславом Черчесовым вызваны для подготовки к контрольной игре с командой Германии (15 ноября в Лейпциге) и матчу Лиги наций со Швецией (20 ноября в Стокгольме).

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин" Казань), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

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