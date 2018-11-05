Что будет с ценами на бензин в Москве: мнения экспертов

Правительство на этой неделе договорилось с добывающими компаниями о заморозке цен на бензин. Топливо стремительно дорожало с начала года, летом рост чуть замедлился, а осенью цифры на табло заправок опять стали меняться. Теперь вот не будут. Точнее, пока не будут.

Топливо дорожает, недовольство нарастает. Волна возмущения автолюбителей, прокатившись по регионам, достигла Москвы. Всерьез заговорили о дефиците, очередях. Впрочем, до Москвы дошли в основном слухи. Повышение цен на топливо в столичном регионе оказалось малозаметным. Если дорого на одной заправке, москвичи едут на другую - альтернатива на каждом шагу. Но, невольно поддаваясь панике, автовладельцы не знали, за что хвататься - за сердце или за канистры.

​​Панические настроения начали распространяться не на пустом месте. За последнюю неделю октября стоимость литра бензина впервые увеличилась с начала лета.

Ситуация с ценами на автомобильное топливо не на всех заправках одинаковая. На крупных сетевых АЗС стоимость литра бензина и дизельного топлива не изменилась. Цены за топливо начали ползти вверх на заправках мелких, частных, не принадлежащих нефтяным компаниям.

​Таких заправок в стране больше половины от общего числа. Принцип их существования достаточно прост - купить по оптовой цене у нефтяной компании или на бирже, продать по розничной потребителю.

Крупные нефтедобывающие компании, ожидая обещанного правительством повышения акцизов на бензин и дизель, а также увеличение НДС с 1 января 2019 года, повысили оптовые цены, которые были заморожены в июне этого года.

​​"Под воздействием внешнеэкономических факторов с начала августа из-за слабого рубля, из-за дополнительного роста мировых цен, оптовые цены опять пошли вверх. Независимая розница, так как оптовые цены пошли вверх, она вынуждена была повышать свои розничные цены, чтобы не работать в убыток", - пояснил президент Российского Топливного Союза Евгений Аркуша.

​"Частники", чтобы удержать клиентов и сдержать цены, идут на любые ухищрения. Топливный бизнес, по сути, стал сопутствующим товаром на частной АЗС.

Надолго ли хватит такого энтузиазма, неизвестно. Всю минувшую неделю правительство искало решения, как не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке. В итоге после совещания с представителями нефтяных компаний пришли к соглашению.

"Мы хотим вернуть цены в розничном сегменте к уровню июня 2018 года. Условие такое - либо цены соблюдаются на таком уровне, независимо там от экспортной альтернативы. Либо мы вынуждены идти на эту крайнюю меру в виде введения заградительных пошлин", - отметил вице-премьер Дмитрий Козак.

Угроза ввода заградительных пошлин возымела действие. Производители обязались продавать независимым трейдерам топливо по тем же ценам, что и своим дочерним компаниям. Значит, пока можно наливать полный бак, не боясь увеличения цен. Но надолго ли?

За год, что Артем Мышелов не был дома, дизель подорожал. Уезжая в кругосветку в 2017, заправлялся по цене 40 рублей за литр солярки, вернулся - уже 44. Но все познается в сравнении. За 374 дня, что его экипаж был в пути, на заправку машины ушло 9 тысяч долларов.

"Когда мы уже возвращались и пересекли границу Евросоюза, бензин по 45 рублей был как манна небесная, потому что в Европе он стоит 1,5 евро. Мы старались там не заправляться или заправляться как можно реже", - говорит мужчина.

​82 тысячи километров пути. Его внедорожник проехал по территории стран, где нефть добывают, и где ее покупают. "Самый дешевый бензин был в Иране, но он очень низкого качества. В США бензин очень дорогой. Мы могли сделать крюк в 100 км, чтобы заправиться, и разница в цене могла доходить до 30 центов за литр", - рассказал Артём Мышелов.

​Всерьёз подумывает переходить на газовое топливо. А если уже совсем цены "пустятся в пляс", может со своего дизеля пересесть на велосипед. К такой замене транспортного средства готовы далеко не все. Впрочем, и повода волноваться уже вроде как нет. Топливный вопрос, взбудораживший автомобилистов на этой неделе, исчерпан. Хотя бы временно.

Анастасия Мартынова, Марина Глебова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".