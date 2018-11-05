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В Госдуме и Совфеде отреагировали на скандальное высказывание чиновницы c Урала

15:24
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

В понедельник разразился скандал из-за высказывания директора свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких о государственной политике в отношении детей и молодежи. По словам женщины, государство молодым людям "ничего не должно". Слова уральской чиновницы уже прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин подверг резкой критике слова директора свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая считает, что государство молодым людям "ничего не должно".

"Нельзя так к людям относиться на посту, где как раз нужно заботиться о детях и молодежи, а не отвечать "мы вам ничего не должны". Ровно от такой "молодежной политики" в стране появляются расстрелы в Керчи, теракты в Архангельске, молодежь на несанкционированных митингах, другие подобные проявления", - приводит слова депутата ТАСС.

С ним солидарен и российский сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter член Совфеда указал, что "с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут".

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