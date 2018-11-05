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Коалиция США применила белый фосфор при ударе в Дейр эз-Зоре

16:07
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

В результате авиаудара коалиции во главе с США по деревне в Дейр эз-Зоре погибли по меньшей мере три ребенка. Кроме того, сирийские СМИ сообщили о применении белого фосфора при атаке коалиции по городу Хаджин.

Возглавляемая США коалиция нанесла удар по Дейр-эз-Зору снарядами с белым фосфором. Об этом сообщает в понедельник, 5 ноября, агентство SANA со ссылкой на свои источники. Атака была зафиксирована в населенном пункте Хаджин. О пострадавших ничего не известно.

Кроме того, сирийские СМИ сообщили об атаке коалиции во главе США по деревне Шаафа, которая расположена в провинции Дейр эз-Зор. Там погибли три ребенка.

Минобороны России за последнее время насчитало более 120 жертв среди мирных жителей на востоке Сирии в результате авиаударов возглавляемой США коалиции.

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