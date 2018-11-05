При обрушении моста в ХМАО погибли два человека

Жертвами обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа стали два человека. Эту информацию подтвердили власти региона. Также сообщается о пяти пострадавших в результате происшествия.

Представитель Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказал о проведении доследственной проверки по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе. Сообщается, что в результате инцидента погибли два человека, еще по меньшей мере пять получили ранения, передает РИА Новости.

В конце октября мост обрушился в Приморье. Погибли женщина и ребенок. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.