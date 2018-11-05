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При обрушении моста в ХМАО погибли два человека

16:37
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Жертвами обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа стали два человека. Эту информацию подтвердили власти региона. Также сообщается о пяти пострадавших в результате происшествия.

Представитель Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказал о проведении доследственной проверки по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе. Сообщается, что в результате инцидента погибли два человека, еще по меньшей мере пять получили ранения, передает РИА Новости.

В конце октября мост обрушился в Приморье. Погибли женщина и ребенок. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

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