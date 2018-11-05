На первых Московских центральных диаметрах будет более 40 пересадок

На двух первых Московских центральных диаметрах будет более 40 пересадок на станции метро, МЦК, а также радиальные направления железной дороги.

42 пересадки на МЦК, метро и электрички организуют на двух первых Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

"На МЦД-1 будет 12 станций, с которых можно будет пересесть на 12 станций метро, две станции Московского центрального кольца и шесть радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД). А на МЦД-2 будет 15 станций с пересадками на 13 станций метро, семь станций радиальных направлений МЖД и на две станции МЦК", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что первые два Московских центральных диаметра планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.