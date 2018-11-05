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Дети Джамаля Хашогги призвали Эр-Рияд вернуть им тело отца

17:54
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

Сыновья оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги требуют у саудовских властей вернуть им тело отца, чтобы похоронить его по мусульманским канонам на семейном кладбище в Медине.

Сыновья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги потребовали у властей Саудовской Аравии передать им тело отца. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на западные СМИ.

Проживавший в США 59-летний Хашогги был убит 2 октября во время посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В диппредставительство он пришел, чтобы оформить документы, необходимые для заключения брака с гражданкой Турции.

По подозрению в совершении преступления задержаны 18 человек. Совместное расследование обстоятельств гибели Хашогги ведут власти Турции и Саудовской Аравии.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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