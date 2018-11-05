Следователи возбудили дело по факту обрушения моста в Югре

В Югре два человека погибли, ещё 7 получили травмы в результате обрушения автомобильного моста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В понедельник в ХМАО обвалился путепровод через протоку Горная, который находился на реконструкции и был закрыт для движения. В воду упал строительный кран и грузовик.

Все пострадавшие - это рабочие. Из них двое в тяжёлом состоянии. Подрядную организацию ждёт проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", сообщает РИА Новости. Для выяснения причин ЧП сформирована техническая комиссия. Специалисты осматривают место происшествия.