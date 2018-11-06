Жертвами пожара в частном доме в Кузбассе стали 6 детей

В Кемеровской области пожар в частном доме унес жизни восьми человек, шестеро из них - дети. Единственная выжившая женщина сейчас в больнице. Также при тушении огня получил ожоги командир пожарного подразделения.

При пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли шесть детей. Трагедия произошла в городе Юрга. Сообщение о возгорании поступило около пяти утра по местному времени, отмечает "МИР24".

Дом снимала многодетная семья. Следователи рассматривают несколько версий - неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация печного отопления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.