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Жертвами пожара в частном доме в Кузбассе стали 6 детей

08:04
  • вторник
  • 06 ноября 2018

В Кемеровской области пожар в частном доме унес жизни восьми человек, шестеро из них - дети. Единственная выжившая женщина сейчас в больнице. Также при тушении огня получил ожоги командир пожарного подразделения.

При пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли шесть детей. Трагедия произошла в городе Юрга. Сообщение о возгорании поступило около пяти утра по местному времени, отмечает "МИР24".

Дом снимала многодетная семья. Следователи рассматривают несколько версий - неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация печного отопления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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