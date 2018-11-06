В Кремле уточнили формат встречи Путина и Трампа в Париже

Стало известно, в каком формате президенты России и США проведут переговоры в Париже, где 11 ноября состоятся памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры России и США кратко пообщаются "на ногах" в Париже, это не связано с разногласиями или иными проблемами в отношениях двух стран.

Провести полноценную встречу Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут из-за плотного графика программы, в которой оба принимают участие. По словам Пескова, как раз в Париже президенты условятся о дате полноформатных переговоров. Ближайшее крупное мероприятие, где будут оба лидера - саммит "Большой 20-ки" в Аргентине.

Взаимоотношения Москвы и Вашингтона стали одной из тем интервью Сергея Лаврова ведущей испанской газете El Pais. По мнению главы МИД России, на данный момент в США проходит "непростой этап внутреннего развития". Выдержки из интервью публикует "Газета.Ru".