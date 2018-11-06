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Минобороны объяснило перехват самолета-разведчика ВМС США

08:32
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к российским границам самолета ВМС США и сопровождал его на безопасном расстоянии. Об этом рассказали в Минобороны нашей страны.

У границ России был перехвачен американский самолет-разведчик. Как сообщили в Минобороны, неопознанную цель обнаружили над нейтральными водами Черного моря, после чего в воздух был поднят Су-27, сообщает "Газета.Ru".

Истребитель приблизился к самолету ВМС США на безопасное расстояние и сопроводил его, не допуская нарушения границы. Американские военные предпочли прокомментировать манёвры не своего, а нашего самолета, назвав их небезопасными. Якобы Су-27 пролетел на высокой скорости, в непосредственной близости, затем сделал вираж.

Подобные обвинения в адрес российских летчиков, соблюдающих международные правила - не редкость. В отличие от объяснений действий авиации США, слишком часто в последнее время появляющейся у границ России. 

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