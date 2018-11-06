В Сирию из Ливана вернулись десятки тысяч беженцев

Около 20 тысяч беженцев с начала этого года вернулись в Сирию из Ливана. Люди покинули свои дома несколько лет назад и сейчас, когда в стране стало безопасно, едут на родину. Всю необходимую помощь по прибытии им оказывают сотрудники российского Центра по примирению.

Пограничный пункт пропуска Джейда Ябус, неподалеку от Дамаска, заполнен людьми и транспортом. В автобусах беженцы, которые несколько лет провели в Ливане, в палаточных городках. Военные проверяют документы и списки, передает "ТВ Центр".

Паспорта регистрируют, ставят отметку о въезде. Этот пункт открыли недавно. Специально для беженцев, которые хотят вернуться в свои дома. Желающих так много, что к стойкам выстраиваются очереди.

"Оформление занимает не больше пяти минут на человека. Мы восстановили здесь подключение к сети интернет, доступ к базам данных. Все беженцы из группы уже в списке, остается только сверить данные с их документами", - рассказал инспектор таможенной полиции Мурад Массад.

Среди беженцев едва ли не половина - дети. Многие появились на свет в палаточных лагерях и еще никогда не видели дома своих родителей. Перебираясь, беженцы стараются забрать все, что можно пронести, в салон. Стиральные машинки, матрасы, холодильники. Почти все из южных регионов страны, которые были захвачены боевиками в самом начале сирийского конфликта. Мухаммед дезертировал из армии. Теперь возвращается и надеется на снисхождение.

Мухаммеду дадут примерно месяц, чтобы обустроиться, отремонтировать дом. Потом опять на службу. За досмотром наблюдают и бойцы военной полиции. Вместе с ними - врачи. Готовы на месте оказать необходимую помощь беженцам, которые в ней нуждаются именно сейчас. С собой у медиков - весь необходимый полевой комплект инвентаря и лекарства.

"Российский центр примирения выполняет несколько задач. Первая задача — это обеспечение безопасности прохода беженцев через пункт пропуска. Их учет. Оказание при необходимости медицинской помощи. И безопасное возвращение домой или в места проживания", - пояснил заместитель начальника Центра примирения Евгений Харченко.

Только за день и только через этот пункт в Сирию вернулись более 200 человек. И с каждым днем этот поток увеличивается. Стремясь вернуть беженцев, правительство Сирии, похоже, готово к любым компромиссам. Амнистировать боевиков, открыть новые пункты пропуска на границе и даже простить дезертиров. Солдатам и офицерам, бежавшим с фронта, предлагают вернуться в армию и дослужить положенный срок. Власти обещают – преследовать никого не станут.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.