"Единая Россия" разберется с высказываниями чиновницы о молодежи

Свердловское отделение "Единой России" не поддерживает высказывание чиновницы Ольги Глацких о молодежи. Партия будет разбираться, были ли вырваны эти слова из контекста или же имела место оговорка.

Свердловское отделение "Единой России" проведет проверку высказываний руководителя департамента молодежной политики региона Ольги Глацких о молодежи, сообщает РИА Новости.

В понедельник Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По мнению чиновницы, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

Позднее Глацких извинилась за свои слова и объяснила, что хотела лишь "усилить мотивацию" молодежи самостоятельно развиваться.

"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство - лишь помощник в этом вопросе", - пояснила чиновница в интервью каналу "360".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал разобраться в ситуации. В "Единой России" намерены проверить, были ли вырваны эти слова из контекста или же имела место оговорка.

"Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей. На это все необходимо обращать внимание и необходима поддержка государства", - добавили в ЕР.