Пользоваться мессенджерами смогут только реальные владельцы телефонного номера

Правительство предложило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Теперь пользоваться сервисами смогут только те, на кого оформлен номер телефона. Сотовые операторы будут вносить в свои базы сведения о мессенджерах, которыми пользуется клиент.

Пользоваться мессенджерами смогут только те люди, на которых оформлен номер телефона. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.

Согласно документу, владельцы мессенджеров будут передавать данные о пользователях сотовым операторам, а те, в свою очередь, проверять, действительно ли номер закреплен за человеком. На ответ операторам будет даваться 20 минут.

"Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства - необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом", - заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Идентификация пользователя мессенджера будет считаться пройденной, если его данные совпадут с данными оператора. Сотовые компании будут делать пометки о том, какими мессенджерами пользуются клиенты.

В случае отсутствия пользователя в базе сотового оператора идентификация будет считаться не пройденной, и мессенджер должен будет отказать человеку в своих услугах. Также идентификация будет считаться не пройденной, если сотовая компания не предоставит информацию о клиенте в течение 20 минут.