Facebook заблокировал десятки русскоязычных аккаунтов накануне выборов

Facebook перед промежуточными выборами в Конгресс США заблокировала десятки аккаунтов, которые велись в основном на русском и французском языке.

Социальная сеть Facebook заблокировала десятки аккаунтов, предположительно связанных с иностранными государствами, пишет "Газета.Ru".

Компания сообщила, что страницы в соцсетях велись преимущественно на русском и французском языках. Кроме того, подозрительные аккаунты были обнаружены и в Instagram. Они велись в основном на английском языке.

"Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование", - сообщили в Facebook.

Сегодня, 6 ноября, в США пройдут выборы в Конгресс и местные органы власти.