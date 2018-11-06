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Facebook заблокировал десятки русскоязычных аккаунтов накануне выборов

09:12
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Facebook перед промежуточными выборами в Конгресс США заблокировала десятки аккаунтов, которые велись в основном на русском и французском языке.

Социальная сеть Facebook заблокировала десятки аккаунтов, предположительно связанных с иностранными государствами, пишет "Газета.Ru".

Компания сообщила, что страницы в соцсетях велись преимущественно на русском и французском языках. Кроме того, подозрительные аккаунты были обнаружены и в Instagram. Они велись в основном на английском языке.

"Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование", - сообщили в Facebook.

Сегодня, 6 ноября, в США пройдут выборы в Конгресс и местные органы власти.

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