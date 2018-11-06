В России может сократиться число магазинов с алкоголем и табаком

Правительство намерено в 2,5 раза сократить число магазинов с алкоголем и табаком. Соответствующая инициатива является частью национального проекта "Демография".

Количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в 2,5 раза или до 50 точек на 100 тысяч человек. Как сообщили "Известия", об этом говорится в отзыве на проект "Укрепление общественного здоровья".

Инициатива является частью национального проекта "Демография", согласно которому средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна вырасти до 80 лет. Для этого, в частности, необходимо сократить употребление населеним табака, алкоголя и условно вредных продуктов.

"Негативный демографический вклад этих проблем в России гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритезация оправдана", - говорится в отзыве.

Экспертный совет правительства считает сокращение числа магазинов с алкоголем и табаком эффективной мерой по снижению употребления этой продукции. В документе предлагается установить на федеральном уровне лимит количества лицензий на розничную продажу алкоголя и табака в зависимости от числа жителей региона. В настоящее время на 100 тысяч населения в России приходится более 120 магазинов. Эксперты полагают, что это число необходимо сократить в 2,5 раза - до 50 точек на 100 тысяч человек.