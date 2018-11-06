Белые медведи с детенышами окружили село на Чукотке

Около 20 белых медведей с детенышами бродят возле села Рыркайпий на Чукотке. Там проходит миграционный путь медведей, они ждут, когда встанут льды.

Порядка 20 взрослых медведей и детенышей окружили село Рыркайпий на Чукотке, пишет РИА Новости.

Через село проходит медвежий миграционный путь. Хищники ждут, когда придут или встанут льды. Из-за изменения климата ледовый покров сейчас устанавливается позже и поэтому медведям приходится ждать.

Местный патруль с помощью шумовых устройств отпугивает животных, а местные жители сделали несколько кормовых точек, чтобы медведи не искали корм в селе.

Когда ледовое поле установится, медведи уйдут в море и там начнут охотиться на нерп.