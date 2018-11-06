СКР опубликовал видео с места сильного пожара в Кузбассе

Этой ночью крупный пожар в частном доме в Кемеровской области унёс жизни 8 человек, шестеро из них - дети. Выжила женщина. Она в больнице с сильными ожогами. Следователи возбудили уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты.

Первые кадры с места трагедии. Обуглены бревенчатые стены, кровля почти полностью обрушена, высится только печная труба. Раньше пожарных к горящему дому глубокой ночью прибежали соседи по Тупиковой улице и дежурившие сотрудники соседней железнодорожной станции. Но вызволить семью, находившуюся внутри, им не удалось.

Под завалами спасатели обнаружили семь тел погибших: мужчины, пожилой женщины и пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Спустя час в больнице от ожогов и отравления дымом скончался еще один подросток. Его мать – в критическом состоянии. Кроме того, травмы получил командир пожарного расчета.

"После получения сигнала о пожаре на место оперативно выдвинулись несколько отделений пожарной охраны. На момент их прибытия горели стена и крыша дома. А также надворные строения. В 5.19 пожар был полностью ликвидирован", - сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова.

Многодетная семья арендовала частный дом в течение двух последних лет. Соседи не помнят серьезных происшествий и скандалов, связанных со взрослыми и детьми. На месте трагедии работают следователи и криминалисты.

Сейчас рассматриваются три версии случившегося. Замыкание проводки, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от печной золы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".