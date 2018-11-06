В США ожидают рекордную явку на промежуточных выборах в Конгресс

К важному политическому событию готовятся в США. Там во вторник промежуточные выборы, на которых решится судьба мест в Конгрессе. Это голосование много значит для действующего президента. Ведь результаты покажут, насколько высок уровень доверия к Дональду Трампу и определят оставшихся два года его президентства.

Явка на промежуточных выборах в США будет беспрецедентной. Это предсказывают социологи, передает "ТВ Центр". Их прогнозы начали сбываться ещё до официального старта голосования: досрочно отдать свой голос к понедельнику решили 34 миллиона американцев. Такого расхождения в политических взглядах в Соединённых Штатах не было давно, отсюда и интерес к выборам.

Промежуточные выборы в Конгресс проходят раз в четыре года, ровно посередине президентского срока. По итогам голосования станет ясно, кто на этот раз получит контроль над Палатой представителей - демократы или республиканцы, за которыми с момента последних выборов оставалось большинство. Именно это позволяло Дональду Трампу спокойно и без препятствий осуществлять свою политическую программу. Но сейчас демократы имеют все шансы отыграть очки. Для этого им нужно дополнительно всего 23 места в нижней палате парламента и ещё два в верхней, то есть в Сенате. Имени президента в бюллетенях нет, но в предвыборной кампании он принимал самое активное участие.

На прошлой неделе Дональд Трамп за день успевал посетить несколько штатов. Ставку президент сделал на те округа, где сам уверенно победил в 2016-м. Трамп хвалился перед избирателями небывалыми успехами в экономике и снижением уровня безработицы. Также он грозил, что в случае победы демократов США захлестнёт волна миграции, и страна погрузится в хаос. "Не нужно давать спички поджигателю", - призывал президент с трибуны.

Заголовки в американских газетах сегодня - как под копирку. Все называют промежуточные выборы "референдумом по Трампу". Сегодня станет ясно, насколько убедительным он кажется электорату в качестве президента. Многие обвиняют его в том, что он якобы создал в стране "атмосферу ненависти".

Спецслужбы США выпустили заявление, в котором рассказали о беспрецедентной защите выборов от внешнего вмешательства. Разумеется, в нём упомянута и Россия, которая вновь якобы пытается влиять на мнение американцев. А компания Facebook на всякий случай заблокировала десятки аккаунтов, которые, предположительно, связаны с иностранными государствами. В первую очередь, Россией и Францией. На избирательных участках тщательной проверке подвергается каждый бюллетень.

Во время избирательной кампании представители двух партий раздавали обычные обещания. Республиканцы вторили своему президенту: они остановят волну миграции, вернут промпроизводства в США из других стран, а также и впредь будут отстаивать вторую поправку конституции - то есть право на хранение и ношение оружия.

Прямо противоположные позиции по всем этим вопросам традиционно занимали демократы. И если им удастся получить большинство мест в нижней и верхней палатах Конгресса, оставшееся время до президентских выборов Дональду Трампу придётся непросто. Ему точно будут вставлять палки в колёса. А главное, его соперники получат право запустить процедуру импичмента президента.

Евгения Карих, Георгий Могунов, "ТВ Центр".