Суд оставил без изменений приговор по делу Владислава Рябухина

В Екатеринбурге областной суд во вторник постановил оставить в силе приговор по громкому делу Владислава Рябухина. Молодой человек, не испугавшись пьяной компании, заступился за девушку, а в итоге оказался на скамье подсудимых. Адвокат Рябухина добивается его полного оправдания. А прокуратура, наоборот, требует увеличить наказание.

Казалось, в этой истории уже есть точка. Однако рассмотрение апелляций на приговор Владиславу Рябухину переместилось в районного суда Екатеринбурга в областной.

Процесс, начавшись в 8:30 по московскому времени, открылся с прений сторон. Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел летом прошлого года.

Владислав Рябухин по просьбе друга приехал к жилому дому, чтобы забрать девушку с вечеринки. Вместе с ней вышла компания нетрезвых молодых людей. Началась словесная перепалка. Те, что были навеселе, позвали подкрепление. Один на один остались 22-летний Владислав и 19-летний Саргиз Арутюнян.

У оппонента начался приступ эпилепсии. Не растерявшись, Влад оказал помощь, привел юношу в чувство. А через два месяца узнал: участнику драки была нанесена черепно-мозговая травма, сделана операция, а теперь против него возбудили уголовное дело. Пострадавшим в нем значился только один участник драки - Саргис Арутюнян. По статье "Умышленное нанесение вреда здоровью" виновному грозил срок до 8 лет лишения свободы. И то, что Владислав одним ударом ответил на один удар - то есть была необходимая оборона - никого не волновало. Дело предлагали замять.

Только когда пошла народная молва, история Рябухина, прозванного "очкариком", стала резонансной. Его судебное разбирательство стали называть "делом чести". Нашлись очевидцы, которые доказали, что первым стал бить Арутюнян. Рябухин дал сдачи. Потом оказывал помощь. В итоге - обвинительный приговор. Вместо реального срока 8 лет тюрьмы Рябухину назначили 300 часов общественных работ и 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Приговором остались недовольны ни Рябухин и его защита, ни прокуратура. В результате разбирательство переместилось из районного в областной суд.

"Они считают, что наказание для меня слишком мягкое. Прокуратура считает, что моя вина была доказана полностью. Все мои показания критичные. А показания Арутюняна - логичные. Я в шоке", - рассказал Владислав Рябухин.

Во вторник процесс в самом разгаре. По словам Владислава Рябухина, для него принципиально важно добиться снятия уголовной судимости.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".