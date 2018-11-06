В Лондоне прошел антиправительственный "Марш миллиона масок"

Движение Anonymous провело традиционное антиправительственное шествие "Марш миллиона масок" в Лондоне. Демонстранты требовали свободы слова, защиты прав человека и отсуствие цензуры в Интернете.

Традиционный "Марш миллиона масок" международного движения Anonymous прошел в центре Лондона, пишет РИА Новости.

Демонстранты требовали свободы информации без цензуры​​​ в Сети, защиты прав человека,

"Мы видели злоупотребления и некомпетентность правительства и предыдущих правительств, мы видели все более масштабное разрушение гражданских свобод, близких нашему сердцу, мы видели попытки использовать интернет как еще одно оружие полицейского государства, мы наблюдали пренебрежение правительства по отношению к мигрантам, бедным, пожилым и инвалидам. Мы видели, как богатство, доходы и жадность немногих ставится выше благополучия многих, и мы говорим: хватит", - говорится в заявлении движения.

Лица многих манифестантов были скрыты масками средневекового британского заговорщика Гая Фокса - в среде антиглобалистов его считают символом бунта и сопротивления. В 1605 году он и группа мятежников попытались устроить государственный переворот.